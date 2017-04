Trotse Wijnaldum erkent: ‘Mijn vreugde was compleet verdwenen’

Georginio Wijnaldum is altijd in voor een gevecht, in figuurlijke zin. In zijn eerste jaar in Engeland, in dienst van Newcastle United, streed de middenvelder uiteindelijk tegen degradatie en deze voetbaljaargang doet de Oranje-international er alles aan om Liverpool in de top vier te laten eindigen. Een groot verschil, zo erkent Wijnaldum.

Wijnaldum, 26 jaar, genoot als speler van Newcastle niet meer van voetbal. "In het begin probeerden we er voetballend uit te komen, om wedstrijden te dicteren. Maar zodra je je wedstrijden niet wint, verdwijnt het zelfvertrouwen en speel je om te overleven. Je vergeet compleet hoe je van voetbal kan genieten en dat overkwam mij ook."

"Aan het einde van het seizoen was mijn vreugde compleet verdwenen." Na de degradatie van Newcastle zorgde Liverpool weer voor een lach op het gezicht van de ex-speler van Feyenoord en PSV, met een formeel bod van bijna dertig miljoen euro. "Als ik van voetbal geniet, kan ik alles geven. Dat is fijn, omdat ik weet dat ik een goede speler ben. Maar als ik van voetbal geniet, weet ik dat ik nog veel meer kan geven."

"Onder druk staan is een onderdeel van het voetbal, zeker als je voor een grote club als Liverpool speelt. De verwachtingen zijn inderdaad hoog, maar je moet dat als een zegen zien. Als jonge jongen droom je ervan om voor Liverpool te spelen en daar ben ik nu trots op." Liverpool staat momenteel derde, met 66 punten. Nummer vier Manchester City heeft twee punten minder én een wedstrijd minder gespeeld, terwijl Manchester United zes punten minder verzamelde maar ook twee duels minder in actie kwam.