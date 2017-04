‘Christian Eriksen staat voor miljoenentransfer naar LaLiga’

Christian Eriksen is een serieuze kandidaat om het middenveld van Barcelona te versterken, zo verzekeren Engelse en Deense media zondag. De Spaanse topclub werd afgelopen week in de kwartfinales van de Champions League geëlimineerd en heeft de prolongatie van de landstitel niet meer in eigen hand. Technisch manager Robert Fernández erkende eerder al dat de selectie van de vertrekkende Luis Enrique aan verandering onderhevig zal zijn.

Eriksen wordt naar verluidt sinds januari nauwlettend in de gaten gehouden. De kranten in Engeland schrijven dat Barcelona oud-voetballer én landgenoot Michael Laudrup zou kunnen gebruiken om de 25-jarige Deens international over de streep te trekken. Eriksen kende een wisselvallige start aan het seizoen, maar is nu een van de steunpilaren van het uitstekend presterende team van manager Mauricio Pochettino.

In de Premier League heeft alleen Kevin De Bruyne dit seizoen meer assists achter zijn naam staan dan Eriksen: dertien om twaalf. De ex-speler van Ajax was daarnaast ook goed voor 11 treffers, in 39 officiële duels. De veelzijdigheid van Eriksen is een aspect dat Barcelona behoorlijk kan bekoren. De contractuele situatie kan echter een obstakel vormen, daar Eriksen in september een nieuyw contract tot medio 2020 ondertekende.

Lokale media verzekeren dat de kosten van het nieuwe stadion van Tottenham wellicht voor een doorbraak kunnen zorgen. Het is namelijk maar de vraag hoe standvastig voorzitter Daniel Levy zal zijn als een marktconform bod op een van de sterspelers van de Londenaren binnenkomt.