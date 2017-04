Youri Tielemans verkast voor miljoenen naar Ligue 1

Everton is achter de schermen druk bezig met het overhalen van Rachid Ghezzal. De bijna transfervrije aanvaller van Olympique Lyon kan ook bij AC Milan of AS Roma aan de slag. (Diverse Britse tabloids)

AS Monaco en Anderlecht hebben een principe-overeenkomst over een transfer van de middenvelder naar het Prinsendom.