‘Ajax is niet mijn favoriete club, maar ik ga gewoon mijn best doen’

Excelsior zegevierde zaterdagavond met 0-1 over NEC en zette daarmee een flinke stap naar handhaving. De Rotterdammers staan nu twaalfde in de Eredivisie, met zes punten voorsprong op nummer zestien Sparta Rotterdam. "We hebben een reuzenstap gezet, maar officieel is het nog niet", zo benadrukte Mike van Duinen.

"Wel ben ik ontzettend tevreden met dit resultaat. Drie wedstrijden op rij gewonnen", vertelde Van Duinen, de maker van het enige doelpunt in Nijmegen, in gesprek met Voetbal International. De aanvaller, een fervent fan van ADO Den Haag, gaat zondag met de harde kern van de Haagse club mee naar de wedstrijd bij Sparta Rotterdam. "Voorafgaand aan dit weekend heb ik gezegd: 'Als we winnen ga ik mee'. Laat ik duidelijk zijn: ik ben nu voor Excelsior en geeft alles voor deze club. Zowel voor Excelsior als ADO is een overwinning morgen meer dan welkom."

Van Duinen erkende ook dat Ajax 'niet zijn favoriete club is'. "Of ik daarom rustig aan ga doen tegen Feyenoord? Dat moet niet mogen toch?", zo kwam de eerstvolgende competitiewedstrijd ter sprake. "Ik ga gewoon lekker voetballen en net als iedere week mijn best doen. Feyenoord moet het zelf doen. Ik denk ook niet dat ze onze hulp nodig hebben. Wij gaan gewoon lekker voetballen. Spreekt mijn gezicht boekdelen? Haha, ik kan slecht liegen, maar dat is gekkigheid."