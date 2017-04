Pioli ‘overtreft’ zwakste reeks van De Boer in kraker met negen goals

Het is crisis bij Internazionale. De nummer zeven van Italië strijdt in de slotweken van de Serie A om Europees voetbal, maar presteert ondermaats en heeft zaterdagavond opnieuw verloren. Op bezoek bij concurrent Fiorentina ging de zwalkende ploeg van Stefano Piolo met 5-4 onderuit. Daarmee 'overtrof' Piolo de zwakste reeks van voorganger Frank de Boer; de Nederlander slaagde er niet in om vijf duels op rij niet te winnen.

Inter heeft enkele dramatische weken achter de rug en pakte slechts twee punten uit de laatste vier competitieduels. Over de indrukwekkende start van trainer Pioli werd daardoor nauwelijks meer gesproken; de nederlaag in Florence betekende zelfs de slechtste reeks sinds december 2014. Het was ook Fiorentina dat als eerste toesloeg. Halverwege de eerste helft stoomde Hrvoje Milic op aan de linkerflank, om vervolgens Matias Vecino te bedienen. Die haalde van dichtbij in één keer uit: 1-0.

Toch lieten de bezoekers zich niet uit het veld slaan. Inter zette de achterhoede van Fiorentina onder druk en was met veel spelers te vinden op de vijandelijke helft. Daar kon de thuisploeg aanvankelijk mee omgaan, maar via Ivan Perisic werd het 1-1. Uitblinker Antonio Candreva kapte David Astori uit en vond zijn Kroatische ploeggenoot, die bij de tweede paal vrijstond en gelijkmaakte. Mauro Icardi, tot dan toe onzichtbaar, zorgde na 33 minuten zelfs voor de 1-2. Na slecht verdedigend werk van Fiorentina verschalkte hij doelman Ciprian Tatarusanu met een laag schot.

Het was de laatste treffer van een aparte eerste helft, waarin beide teams sterke en zwakke fases hadden zonder overtuigend te spelen. Na rust was Fiorentina zonder twijfel de bovenliggende partij. Het team van Paulo Sousa kreeg al gauw een strafschop, na een overtreding van Danilo D'Ambrosio op Khouma Babacar. Namens Fiorentina ontfermde Federico Bernardeschi zich over de penalty, maar zijn zwakke inzet werd gekeerd door Samir Handanovic.

Een dure misser werd het niet. Fiorentina bleef op jacht naar doelpunten en die kwamen er: Astori torende boven zijn bewaker uit en maakte de 2-2, waarna Matías Vecino zijn ploeg op voorsprong zette. Hij combineerde fraai met Borja Valero en passeerde Handanovic met een knap schot. Twintig minuten voor tijd werd het nog erger voor Inter. De ploeg stortte ineen en Babacar wist daar tweemaal van te profiteren. Eerst trok hij vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen om doeltreffend uit te halen; vervolgens rondde hij een counter af. Icardi maakte er 5-3 van op aangeven van Perisic en Icardi knikte de 5-4 binnen.