Jubileumdoelpunt Griezmann helpt Atlético aan winst in Barcelona

Atlético Madrid is zaterdagavond voor de twaalfde officiële wedstrijd op rij zonder verlies gebleven. Het team van Diego Simeone zegevierde met minimaal verschil bij Espanyol, dat geen antwoord had op een doelpunt van Antoine Griezmann: 0-1. Het was voor de Fransman zijn honderdste competitietreffer: 40 in dienst van Real Sociedad en 60 als Colchonero. Atlético heeft drie punten meer dan nummer vier Sevilla.

In een zeer intense eerste helft zorgden de spelers van beide ploegen weliswaar voor veel strijdlust, maar echt grote kansen waren er niet. Espanyol claimde een strafschop na een handsbal van Saúl Niguez, al had de arbitraire leiding daar een andere mening over. Atlético begon weliswaar beter aan de wedstrijd, maar het team van Quique Sánchez Florers rechtte de rug en was daarna ietwat sterker dan de ideeloze Madrilenen.

Na rust waren Espanyol en Atlético eveneens aan elkaar gewaagd, al beet het team van Simeone na een uur spelen wat meer van zich af. In de 72e minuut sloeg Griezmann toe: Espanyol kreeg de bal maar niet weg, een schot van Saúl werd geblokt en vervolgens schoot de Fransman het leer in één keer achter Diego López. Het was daarna aan Jan Oblak te danken dat onder meer Leo Baptistao er niet in slaagde om de wedstrijd in het Estadio Cornellà alsnog in een gelijkspel te laten eindigen.