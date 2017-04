Degradatie lijkt onvermijdelijk voor Go Ahead na nieuwe nederlaag

Go Ahead Eagles kan zich naar alle waarschijnlijkheid opmaken voor een terugkeer naar de Jupiler League. In Deventer was FC Groningen met 2-3 te sterk. Daardoor blijft de achterstand van Go Ahead Eagles op de nacompetitieplekken vijf punten, met nog twee wedstrijden te gaan. Aangezien de ploeg van trainer Robert Maaskant over twee weken nog op bezoek moet bij Ajax, lijkt dat gat onoverbrugbaar.

De wedstrijd tegen FC Groningen vormde voor Go Ahead Eagles eigenlijk de laatste strohalm om nog te ontsnappen aan directe degradatie. De vorm van de Groningers buitenshuis moet de thuisploeg hoop hebben gegeven, want de ploeg van trainer Ernest Faber had al zes uitwedstrijden op rij niet gewonnen.

Go Ahead Eagles schoot in de eerste helft uit de startblokken. Via Sam Hendriks, Elvis Manu en Joey Suk kreeg het ook de nodige kansen op de openingstreffer. Door de aanvallende speelstijl gaf de thuisploeg ook de nodige kansen weg, onder meer aan Oussama Idrissi en Mimoun Mahi. Daardoor was de wedstrijd in de eerste 45 minuten zeer aantrekkelijk om naar te kijken.

Mimoun Mahi viert zijn doelpunt in De Adelaarshorst.

Voor de supporters van de thuisploeg werd het echter wat minder nadat Mahi FC Groningen op voorsprong had gezet, acht minuten voor rust. Een lange bal van Ruben Jenssen achter de Go Ahead-verdediging bereikte de spits, die van dichtbij weinig moeite had om zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen te maken. De tegentreffer bracht Go Ahead Eagles even van zijn stuk, ook na rust.

De ploeg van Maaskant creëerde niet meer de kansen zoals het dat in de eerste helft wel had gedaan. Daarentegen gaf het nog steeds de nodige ruimte weg op eigen helft. Jesper Drost kon daar uit een hoekschop vrij inkoppen, maar hij raakte de paal. Even later schoot Mahi van dichtbij in het zijnet. Maaskant had ondertussen offensief gewisseld en Darren Maatsen en Leon de Kogel in het veld gebracht.

Go Ahead Eagles gaf dus nog niet op en kreeg ook wat kansen via Suk, Maatsen en Manu, maar echt gevaar leverde dat niet op. Ondertussen bleef FC Groningen loeren op de counter, mede doordat de thuisploeg achterin de nodige ruimte weggaf. Een kwartier voor tijd kreeg Go Ahead Eagles loon naar werken. Manu stuurde Hendriks weg in het strafschopgebied, die van dichtbij binnenschoof. Een tweede Go Ahead-treffer hing in de minuten erna in de lucht, maar Drost leek aan alle onzekerheid een einde te maken. Een splijtende pass van Juninho Bacuna bracht Drost vrij voor het doel, waarna hij de 1-2 op het scorebord zette.

Twee minuten voor tijd leek Maatsen Go Ahead Eagles nog een punt te bezorgen, nadat hij van dichtbij raak schoot. In de blessuretijd kreeg het toch nog de deksel op de neus. Mimoun Mahi was het eindstation van een goed uitgevoerde counter en bepaalde de eindstand op 2-3.