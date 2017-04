Boze NEC-fans blokkeren stadioningang; Hyballa moet weer speechen

Boze supporters van NEC hebben zich zaterdag verzameld voor de hoofdingang van De Goffert. Ze wilden naar binnen om verhaal te halen na de 0-1 nederlaag tegen Excelsior. De ingang werd direct na het laatste fluitsignaal afgesloten, meldt de NOS.

Het ging volgens Omroep Gelderland om een groep van circa tweehonderd supporters. NEC-trainer Peter Hyballa en aanvoerder Dario Dumic stonden bij de hoofdingang. Hyballa, die vorige week zondag nog een emotionele oproep deed toen een groep supporters de spelersbus opwachtte, speechte opnieuw. "Er zijn mensen binnen het stadion en die zijn ook bang! En ik zeg nog een keer: we zijn nog niet dood!"

De supporters riepen 'Schaam je kapot'. De politie blokkeerde de toegang tot het stadion; bezoekers konden De Goffert via de achterzijde verlaten. NEC verloor voor de dertiende keer in de laatste veertien wedstrijden en verkeert in degradatienood. De ploeg van Hyballa staat zeventiende en de nacompetitie lijkt nog moeilijk te ontlopen.