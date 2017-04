AZ kent goede generale voor bekerfinale met zege in subtopper

AZ heeft de subtopper tegen FC Twente in extremis naar zich toe getrokken. Het duel tussen de nummer zes en zeven leverde pas in de slotfase spektakel op, waarin AZ nog nadrukkelijk op zoek was naar de winnende treffer. Uiteindelijk werd invaller Fred Friday de gevierde man aan de zijde van de Alkmaarders, die met 2-1 wonnen. De bezoekers uit Enschede stonden toen al met tien man, nadat Joachim Andersen een rode kaart had gekregen.

Voor AZ staat volgende week de bekerfinale op het programma en onbewust zal de ploeg van trainer John van den Brom daar toch al mee bezig zijn. Op de ranglijst is er voor de Alkmaarders weinig meer te halen. Indien AZ de KNVB beker niet wint, neemt het hoe dan ook deel aan de play-offs om Europees voetbal. FC Twente speelt al een tijdje nergens meer voor, omdat het wegens een straf niet Europees mag spelen.

Gevolg daarvan was dat de eerste helft in het AFAS Stadion weinig spektakel opleverde. Er waren wat kansjes over en weer te noteren, maar de beide doelmannen werden in de eerste 45 minuten nauwelijks echt getest. Namens de thuisploeg deelden Ridgeciano Haps en Alireza Jahanbakhsh speldenprikjes uit, terwijl Yaw Yeboah en Fredrik Jensen het doel van AZ onder vuur namen.

Joachim Andersen en Enes Ünal vieren de openingstreffer.

De tweede helft begon aanmerkelijk aantrekkelijker. Een hakje van Enes Ünal bracht Yeboah vrij in kansrijke positie, wiens schot gepakt werd door AZ-doelman Tim Krul. Even later was een voorzet van Jahanbakhsh net te hard voor Wout Weghorst, waarna een poging van Dabney dos Santos in de handen van Twente-doelman Nick Marsman eindigde. Uiteindelijk brak Joachim Andersen na 65 minuten spelen de ban.

Een afgemeten voorzet van Mateusz Klich werd door de Deense verdediger tegen de touwen gewerkt. Enkele minuten later kreeg de thuisploeg al de kans om op gelijke hoogte te komen, maar Jahanbakhsh schoot vanuit kansrijke positie over. Pas tien minuten voor tijd kwam AZ op gelijke hoogte. Peet Bijen kopte een vrije trap van AZ achter zijn eigen doelman. Vier minuten voor tijd moest doelpuntenmaker Andersen er met een tweede gele kaart vanaf.

Met een man meer was de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Nadat een hakbal van invaller Fred Friday nog van de lijn was gehaald, was de spits even later in de blessuretijd wel trefzeker. Zo zal AZ met een tevreden gevoel naar de bekerfinale toewerken, waarin het volgende week tegen Vitesse speelt.