Dortmund slaat in slotfase toe en lijkt klaar voor topper in München

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een knappe overwinning geboekt. Het team van Thomas Tuchel zag een voorsprong op ongelukkige wijze in een 2-1 achterstand worden omgebogen, maar in het laatste half uur dwong de kwartfinalist van de Champions League toch nog drie punten af: 2-3. Borussia Dortmund staat derde met veertien punten minder dan Bayern München, dat dinsdag de opponent in de halve finale van de DBF Pokal is.

Borussia Dortmund was in de eerste helft het betere team. De ploeg van Tuchel zette de toon, had meer balbezit, was zorgvuldiger in de passing en kwam dan ook verdiend op 0-1, na negen minuten spelen. Een overtreding van Mahmoud Dahoud op Christian Pulisic werd op de rand van het strafschopgebied met een elfmetertrap bestraft. Marco Reus ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter.

Een grote fout van Mikel Merino, die in de 22e minuut de geblesseerde Nuri Sahin verving, stond twee minuten voor rust aan de basis van de onverwachtse 1-1. De Spanjaard speelde het leer in de voeten van Andre Hahn, die de bal vervolgens perfect aan Lars Stindl gaf. De aanvoerder van de thuisploeg liet Roman Bürki uit een ietwat moeilijke hoek kansloos met een laag schot.

Marcel Schmelzer was drie minuten na rust de tweede schlemiel aan de kant van die Borussen. Na een scherpe pass van Oscar Wendt werkte de verdediger de bal met links in zijn eigen doel: 2-1. Tuchel koos ervoor om Pierre-Emerick Aubameyang na 57 minuten in het veld te brengen, als vervanger van Reus, en dat was een gouden wissel. De aanvaller ontving zes minuten later de bal van Ousmane Dembélé en schoot het leer knap achter Yann Sommer en de te hulp geschoten Andreas Christensen.

Dortmund voelde dat de 2-3 in de lucht hing en stond in de 83e minuut ook bijna voor. De paal stond echter een treffer van Raphaël Guerreiro in de weg. De Portugees verscheen vier minuten later alsnog op het scorebord: na een gevaarlijke vrije trap van Gonzalo Castro was het de verdediger die de bal in de linkerhoek werkte en Sommer daarmee kansloos liet.