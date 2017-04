NEC nog dieper in de zorgen na thuisnederlaag tegen Excelsior

Het lijkt erop dat NEC zich op moet maken voor deelname aan de nacompetitie. De Nijmegenaren konden in eigen huis tegen Excelsior geen vuist maken en verloren uiteindelijk terecht van de Rotterdammers, die een behoorlijke stap richting directe handhaving hebben gezet. Mike van Duinen kroonde zich tot matchwinner door de enige treffer van het duel te maken.

De eerste helft was van beide kanten erg nerveus. Met name bij de thuisploeg was duidelijk dat er enorme spanning op de wedstrijd stond. Verlies zou voor NEC betekenen dat in ieder geval Excelsior uit het zicht verdwijnt op de ranglijst. Bovendien hadden de Nijmegenaren al zes wedstrijden op rij verloren. Excelsior nam op voorhand genoegen met een punt, waarmee het een voorsprong van drie punten zou houden op NEC.

Kansen waren er daardoor in de eerste helft nauwelijks te noteren. NEC was wel meer in balbezit, maar aan de bal ging er ontzettend veel mis. De thuisploeg deelde via André Fomitschow en Julian von Haacke twee speldenprikjes uit. De grootste kans in de eerste 45 minuten was echter voor Excelsior-verdediger Henrico Drost, die de bal van dichtbij naast kopte. Na rust veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld, behalve dat Excelsior na een uur spelen wist te scoren.

Een afgemeten voorzet van Khalid Karami werd door Mike van Duinen achter NEC-doelman Joris Delle gekopt. De thuisploeg moest in het resterende half uur in de achtervolging, maar écht dichtbij een doelpunt kwam NEC niet. Ferdi Kadioglu dook na 66 minuten spelen op in kansrijke positie, maar schoot hoog over. Enkele minuten later schoot Ryan Koolwijk van afstand op doel, maar ook zijn poging ging ruim over het doel. In de 0-1 stand kwam in het slotkwartier geen verandering meer. In de laatste minuut ontstonden er nog een aantal hachelijke situaties voor het doel van Excelsior, maar de Rotterdamse defensie hield stand.

Zo is de achterstand van NEC op Excelsior opgelopen tot zes punten. Roda JC Kerkrade staat voor de Nijmegenaren nog wel binnen bereik, op twee punten, maar de Limburgers komen zondag nog in actie. Voor Excelsior ziet het er goed uit. De Rotterdammers zijn voorlopig gestegen naar de twaalfde plaats en zijn zo goed als veilig.