Paris Saint-Germain neemt koppositie voorlopig over na simpele winst

Voor in ieder geval zo'n 28 uur is Paris Saint-Germain de nieuwe koploper van de Ligue 1. Les Parisiens wonnen in eigen huis met 2-0 van Montpellier en steken AS Monaco zo voorlopig voorbij op de ranglijst. De Monegasken komen echter zondag nog in actie tegen Olympique Lyon en hebben momenteel twee wedstrijden minder gespeeld dan PSG.

De eerste grote kans in het Parc des Princes was voor de bezoekers. Isaac Mbenza kreeg de bal bij Steve Mounié, die in kansrijke positie niet wist te scoren. Na twintig minuten spelen leek Paris Saint-Germain toch al op voorsprong te komen. Een voorzet van Ángel Di Maria werd door Edinson Cavani binnengekopt, maar de vlag was op dat moment al omhoog voor buitenspel.

Paris Saint-Germain bleef druk zetten en kreeg via Blaise Matuidi, Thiago Motta en Cavani de nodige kansen, maar de openingstreffer bleef uit. Toch was het binnen het half uur al raak. Matuidi bracht Cavani in stelling, die van dichtbij zijn 31e competitietreffer wist te maken. Kort daarna waren de gasten opnieuw gevaarlijk. Een kopbal van Ellyes Skhiri eindigde op de lat boven PSG-doelman Kevin Trapp.

Al snel na rust gooiden les Parisiens het duel op slot. Di Maria schoot vanaf de rand van het strafschopgebied knap raak en verdubbelde zo de marge. Kort erna leek PSG-doelman Trapp de bezoekers terug in de wedstrijd te helpen. De uittrap van de sluitpost belandde tegen de rug van Cavani, waarna de bal in het doel leek te gaan. Serge Aurier lette nog op en voorkwam een doelpunt. Via Cavani en Di Maria had Paris Saint-Germain nog uit kunnen lopen naar een ruimere marge, maar van een derde Parijse treffer kwam het niet meer. Les Parisiens zijn nu voorlopig even alleen koploper van de Ligue 1, maar AS Monaco speelde twee wedstrijden minder en kan zondag met een winstpartij in Lyon alweer op gelijke hoogte komen.