Everton speelt gelijk in Londen; degradatiekandidaten komen tot winst

Het Everton van Ronald Koeman is op bezoek bij West Ham United niet verder gekomen dan een bloedeloos gelijkspel. Overigens mochten the Toffees zich gelukkig prijzen met een punt gezien het wedstrijdbeeld. In de strijd tegen degradatie pakte zowel Hull City als Swansea City drie punten.

West Ham United - Everton 0-0

De ploeg van Ronald Koeman was in het London Stadium geen schim van zichzelf. Pas na zeventig minuten spelen zorgde Ademola Lookman voor de eerste kleine mogelijkheid namens Everton, veelzeggend voor de verhoudingen in het duel met West Ham United. Koeman had voor het eerst sinds maanden weer eens een basisplaats ingeruimd voor Maarten Stekelenburg. Het was direct een vrij drukke middag voor de Nederlandse sluitpost. De thuisploeg had het betere van het spel, maar kwam niet tot hele grote kansen. Onder meer James Collins, Cheikhou Kouyaté en Manuel Lanzini waren dreigend namens West Ham United. Pas in het laatste kwartier werd Everton iets dreigender, maar een winnaar kwam er niet meer in Oost-Londen.

Hull City - Watford 2-0

Al na 25 minuten spelen stond het geplaagde Hull City met tien man, nadat Oumar Niasse uit het veld gestuurd werd met een rode kaart. The Tigers hebben de punten keihard nodig in de strijd tegen degradatie, zeker omdat concurrent Swansea City ook won zaterdagmiddag. Ondanks dat de thuisploeg een groot gedeelte van de wedstrijd met een man minder speelde, trok het in de tweede helft toch de wedstrijd naar zich toe. Na een uur spelen opende Lazar Markovic de score namens Hull City. Tien minuten later verdubbelde Sam Clucas de score. In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong van the Tigers niet meer in gevaar, waardoor ze een voorsprong van twee punten behouden op de gevarenzone.

Fernando Llorente viert de openingstreffer in het duel tussen Swansea City en Stoke City

Swansea City - Stoke City 2-0

Het team van manager Paul Clement boekte een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie, met nog vijf speeldagen te gaan. Na tien minuten kopte Fernando Llorente zijn twaalfde van het seizoen hard tegen de touwen, na een corner van Gylfi Sigurdsson. The Potters lieten in de 69e minuut na om op gelijke hoogte te komen, na een charge op Xherdan Shaqiri. Marko Arnautovic schoot de elfmetertrap hoog over. Twee minuten later betekende een van richting veranderd afstandsschot van Tom Carroll alsnog een verdubbeling van de voordelige marge. Erik Pieters en Bruno Martins Indi stonden negentig minuten op het veld, Mike van der Hoorn mocht het laatste half uur meedoen, terwijl Luciano Narsingh niet van de bank afkwam.