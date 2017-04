Bayern München kan ondanks doelpunt Robben opnieuw niet winnen

Bayern München kampt met een sportieve dip. Het team van Carlo Ancelotti kwam zaterdag in eigen huis tegen FSV Mainz 05 niet verder dan een gelijkspel en wacht nu al vier officiële duels op rij op een overwinning. Van de laatste zes officiële wedstrijden werd er slechts één gewonnen en komende week wacht het bekerduel met Borussia Dortmund. Nummer twee RB Leipzig kan de achterstand zondag tot zes punten verkleinen, indien men bij Schalke 04 zegeviert. Hertha BSC boekte zaterdag een belangrijke overwinning op VfL Wolfsburg, in de strijd om een Europees ticket.

Bayern München - FSV Mainz 05 2-2

De eerste helft in de Allianz Arena mocht er absoluut zijn. Het bezoek speelde moedig en mikte het leer tienmaal op het doel van Sven Ulreich, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer. Bojan Krkic profiteerde dankbaar van een cadeautje van Arturo Vidal en zette in de derde minuut de 0-1 op het scorebord. Na een kwartier spelen kwam Bayern op gelijke hoogte. Arjen Robben kreeg de bal van Franck Ribéry en schoot het leer in de verre hoek: 1-1. Eén minuut later liet de geblesseerde David Alaba zich vervangen door Joshua Kimmich, die vijf minuten voor rust de 1-2 inleidde. Na een charge op Yoshinori Muto wees de arbiter naar de stip en schoot Daniel Brosinski vanaf elf meter raak: 1-2.

Ancelotti verving Ribéry in de rust door Kinsgley Coman, maar Bayern had ook in de tweede helft moeite met het stugge team van Martin Schmidt. Gevaarlijke momenten waren op een hand te tellen en zodoende koos de Italiaan ervoor om na 65 minuten zijn derde en laatste wissel toe te passen: Xabi Alonso in plaats van Vidal. Een individuele actie bracht Bayern op gelijke hoogte: Thiago Alcántara kreeg de bal van Robben en zag hoe zijn schot vanaf een meter of zeventien via de binnenkant van de paal achter Jannik Huth belandde: 2-2. Bayern zocht met man en macht naar een derde doelpunt, maar die 05er vertrokken met een punt uit Beieren.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 3-1

FC Augsburg is er niet in geslaagd om de overwinning van vorige week op 1.FC Köln een goed vervolg te geven. Die Fuggerstädter gaven op bezoek bij Eintracht Frankfurt in de slotfase een voorsprong uit handen en blijven zo op de zestiende plaats in de Bundesliga, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van nacompetitie. FC Augsburg had in de Commerzbank-Arena een Nederlands tintje. Paul Verhaegh heeft als aanvoerder wekelijks een plek in de basiself bij FC Augsburg, maar na weken blessureleed keerde ook Jeffrey Gouweleeuw terug op het wedstrijdformulier.

Gouweleeuw kreeg een plek op het middenveld en opende na negen minuten spelen de score. In het restant beperkte FC Augsburg zich vooral tot verdedigen, waardoor Eintracht Frankfurt maar weinig kansen kreeg. Tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg toch op gelijke hoogte door een doelpunt van Marco Fabian. Diezelfde Fabian bezorgde Eintracht Frankfurt drie minuten voor tijd de overwinning. In de slotminuut bepaalde Ante Rebic de eindstand op 3-1.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1-0

Voor Andries Jonker en Riechedly Bazoer worden het nog spannende weken in de Bundesliga. VfL Wolfsburg verloor in Berlijn nipt van Hertha BSC en zag concurrenten Hamburger SV, FC Ingolstadt en FC Augsburg ook verliezen. Op dit moment staan die Wölfe nog één punt boven de streep. Bazoer speelde in Berlijn negentig minuten mee en zag Vedad Ibisevic de wedstrijd na ongeveer een uur spelen beslissen. In de laatste weken van de competitie speelt de ploeg van Jonker nog tegen Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach en Hamburger SV.