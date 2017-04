Streppel ergert zich: ‘Soms denk ik: laat hem alsjeblieft met rust’

SC Heerenveen stuntte afgelopen winter met het binnenhalen van Martin Ödegaard. De achttienjarige huurling van Real Madrid voldoet voorlopig nog niet aan de hooggespannen verwachtingen. Heerenveen-trainer Jurgen Streppel maakt zich geen zorgen over Ödegaard en snapt dat hij zich nog niet kan onderscheiden in Friesland.

“Hij wordt vaak geconfronteerd met dingen waar een normale tiener nooit mee te maken krijgt. Trainer, maak je er niet zo druk om, zegt hij dan. Ik vind het echt bewonderenswaardig hoe hij daarmee omgaat”, zegt Streppel in gesprek met de Leeuwarder Courant. “Maar soms denk ik: laat hem alsjeblieft met rust. We hebben weken gehad waarin hij alleen maar interviews moest geven. Kom op zeg, denk ik dan. Het gaat er toch om wat je op het veld laat zien?”

Ödegaard speelde tot dusver veertien wedstrijden voor sc Heerenveen, waarvan acht keer in de basiself. "Veel mensen denken: een jongen van Real Madrid komt naar Heerenveen en maakt elke wedstrijd drie doelpunten”, vervolgt de oefenmeester van Heerenveen zijn verhaal. “Nou, zo werkt het niet. Martin is, net zoals elke andere speler, een radertje in het geheel. Ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch dat hij tijd nodig heeft om zich aan te passen.”