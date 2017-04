Duitsers zetten streep door Klaassen: ‘Er moet dertig miljoen op tafel komen’

In de Duitse media werd Davy Klaassen afgelopen week in verband gebracht met een transfer naar Borussia Mönchengladbach. De aanvoerder van Ajax gaf eerder al aan dat hij eventueel open staat voor een vertrek uit Amsterdam. Maar van een overgang naar de huidige nummer negen van de Bundesliga lijkt er niet in te zitten.

Ook Shinji Kagawa werd genoemd als mogelijke versterking voor Borussia Mönchengladbach. Max Eberl, technisch directeur van die Fohlen, stelt dat beide middenvelders niet haalbaar zijn. “Het salaris van Kagawa kunnen wij ons niet veroorloven. In het geval van Klaassen maakt de afkoopsom een transfer onrealistisch. Er moet voor hem dertig miljoen euro op tafel komen, om maar een getal te noemen”, zegt Eberl in gesprek met WZ.

Klaassen gaf tegenover het Algemeen Dagblad aan dat hij een vertrek uit Amsterdam komende zomer niet uitsluit. “Ik sta er deze zomer misschien wel voor open, ja. Maar ik kan niet zeggen: ik blijf of ik ga. Daar moet ik echt nog rustig en goed over nadenken”, aldus de Ajax-aanvoerder. Onder meer Everton, Southampton, Newcastle United, Eintracht Frankfurt, Schalke 04 Napoli, Lazio, Villarreal en Barcelona zouden geïnteresseerd zijn in Klaassen.