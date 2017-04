Figo blikt terug: ‘Zal niet ontkennen dat ik problemen had met Van Gaal’

Louis van Gaal werkte gedurende zijn loopbaan samen met een flink aantal wereldsterren en kon door zijn aanpak met de een beter door één deur dan met de ander. De Nederlandse coach had in zijn Barcelona-tijd bijvoorbeeld Luís Figo onder zijn hoede, die aan het begin behoorlijk moest wennen aan de aanpak van Van Gaal.

“Ik zal niet ontkennen dat wij onze problemen hadden. Hij was heel erg ‘pushy’. Van Gaal deed dingen waar wij als spelersgroep niet aan gewend waren. Hij was vooral erg strikt en gedisciplineerd, daar hadden we moeite mee”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Figo beseft nu echter ook dat Van Gaal zo strikt was omdat hij de situatie probeerde te verbeteren. De Portugees vindt dan ook dat de coach goed heeft gespresteerd bij Barcelona en koestert geen hard feelings: “Contact hebben we niet met elkaar, maar als ik hem zie, maken we een praatje.”