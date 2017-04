Guardiola: ‘Als de club niet blij is, zou ik dat volledig begrijpen’

Josep Guardiola begon afgelopen zomer vol verwachting bij Manchester City, maar lijkt in zijn eerste seizoen genoegen te moeten nemen met maximaal de FA Cup. The Citizens hebben in de Premier League elf punten minder dan koploper Chelsea, terwijl AS Monaco in de achtste finales een einde maakte aan het Champions League-avontuur van de halve finalist van vorig seizoen. Guardiola denkt dan ook niet dat hij aan de verwachtingen heeft voldaan.

“Ik denk niet dat de clubleiding blij is. De verwachtingen zijn zo hoog mogelijk, we moeten prijzen winnen. Dus zou ik het compleet begrijpen als ze niet blij zijn. We hadden het beter kunnen doen wat betreft de resultaten en zelfs de manier waarop we speelden, aangezien we mee wilden doen om de landstitel en winst in de Champions League. Ondanks het feit dat ik blij ben met wat ik tot nu toe voor elkaar heb gekregen, is het niet genoeg”, vertelt hij aan Sky Sports.

“Dit is een fantastische club, een fantastisch team. Ik ben enorm trots, zeker in de moeilijke momenten, zoals hoe we de uitschakeling in de Champions League verwerkten tegen Liverpool”, gaat Pep verder. “Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het voelt om drie dagen nadat je bent uitgeschakeld tegen Liverpool, dat een week rust heeft gehad, te moeten spelen. Zo wil ik mijn team zien. We gingen daarna naar Londen om tegen Arsenal te spelen en in de eerste helft hebben we ons beste spel van het seizoen laten zien.” City treft the Gunners zondagmiddag opnieuw voor de halve finale van de FA Cup.