‘De ene week is Ziyech goed, de andere ergerniswekkend slecht’

Terwijl Ajax vorige week donderdag in eigen huis een klasse beter was dan Schalke 04, slaagden de Amsterdammers er afgelopen donderdag diep in de verlening met de hakken over de sloot net in om een 3-2 nederlaag af te dwingen. Veel spelers van Ajax haalden niet hun gebruikelijke niveau en volgens Henk Spaan was Hakim Ziyech een van de grootste oorzaken waarom het niet liep.

“De ene week is Ziyech goed, de andere ergerniswekkend slecht. Hetzelfde geldt voor Lasse Schöne en Bertrand Traoré. Dat Kluivertje (Justin Kluivert, red.) deze wedstrijd beter in zijn hoogslaper had kunnen volgen, kun je hem niet verwijten. Hij is snel, technisch verfijnd en doelgericht, alleen verloor hij tegen Schalke elke bal en had hij tegen het einde van de eerste helft het efficiënt meeverdedigen officieel opgegeven”, schrijft hij in Het Parool.

Volgens Spaan had Joël Veltman het daarom zwaarder dan zijn collega Nick Viergever aan de andere kant, die de ‘sleurende’ Amin Younes voor zich had. Hij noemt het wel een raadsel dat spelers als Ziyech, Schöne en Traoré niet opkonden tegen de mentale weerbaarheid van die Knappen: “Dit zijn dan de 'ouderen', de jongens met ervaring, de vormgevers van de wedergeboorte van de Hollandse School en ze laten het afweten. Zeker vergeleken met de beestachtig goede Viergever en Matthijs de Ligt, die elk duel om de bal won.”