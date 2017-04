Napoli breekt contract ‘symbool’ open: ‘Kost tijd dingen op te bouwen’

Lorenzo Insigne werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een transfer naar clubs als Liverpool en Arsenal, maar het lijkt erop dat de Italiaan voorlopig in de kleuren van Napoli te bewonderen zal zijn. I Partenopei hebben namelijk via de officiële kanalen laten weten dat de aanvaller zijn contract heeft opengebroken tot medio 2022.

De vlakbij Napels geboren Insigne lag in eerste instantie nog tot 2019 vast in het Stadio San Paolo en heeft daar nu drie jaar aan vastgeplakt. Hij gaat gedurende de looptijd van zijn nieuwe contract naar verluidt vijf miljoen euro per jaar verdienen. “Ik ben erg blij dat Lorenzo een symbool van Napoli is, aangezien het tijd kost om dingen op te bouwen”, liet voorzitter Aurelio De Laurentiis zijn tevredenheid blijken.

“Lorenzo is uniek. Hij heeft zijn eigen stijl en kan met niemand worden vergeleken. Hij werd geboren met liefde en passie voor deze stad. Hij wil een Napoli-legende worden en heeft altijd gezegd dat hij hier wil blijven.” Insigne komt uit de jeugdopleiding van de club en werd in het verleden uitgeleend aan Cavese, Foggia en Pescara. De Italiaans international was dit seizoen, verspreid over alle competities, goed voor 16 doelpunten en 10 assists in 43 wedstrijden.