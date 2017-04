Vader Kishna gearresteerd: ‘Ik ben te rijk om drugs te dealen’

Hoewel Ricardo Kishna op dit moment op huurbasis voor Lille OSC speelt, is zijn vader Dinesh Kishna nog wel in Rome, waar de ex-Ajacied onder contract staat bij Lazio. De vader van de vleugelspeler is in de Italiaanse hoofdstad onlangs in aanraking gekomen met de politie, zo meldt onder meer La Gazzetta dello Sport.

Dinesh Kishna zou opgepakt zijn nadat de politie bij een huiszoeking tachtig gram hasj en marihuana in een kast en verstopt achter een schilderij vond. De vader van Kishna, die als manager van zijn zoon werkt, ontkent echter dat hij in drugs handelt: “Het is alleen maar voor persoonlijk gebruik.”

“Mijn zoon Ricardo speelt voor Lazio en ik werk voor hem, dus ik verdien vijftigduizend euro per jaar. Ik ben te rijk om drugs te hoeven dealen”, zou Dinesh Kishna aan de rechter hebben verteld. Tot wat voor straf hij precies veroordeeld gaat worden, is nog niet bekend.