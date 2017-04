‘Dat hoeft niet slecht te zijn, hij heeft dezelfde kwaliteiten als Neymar’

Manchester United lijkt het in ieder geval de rest van het seizoen zonder Zlatan Ibrahimovic te moeten doen en dat betekent dat Marcus Rashford waarschijnlijk meer kansen zal gaan krijgen. Het supertalent onderscheidde zich afgelopen weekend ook al tegen Chelsea toen Ibrahimovic rust kreeg en Paul Scholes heeft alle vertrouwen in de capaciteiten van de jonge Engelsman.

“Hij zal een geweldige spits worden, daar is geen twijfel over mogelijk. Mijn enige zorg is dat hij, omdat hij zo snel is en United in de toekomst wellicht twee of drie andere topspitsen zal hebben, eerder aan de zijkant zal worden opgesteld”, vertelt de United-icoon bij de BBC. “Dat hoeft niet per se slecht te zijn, kijk maar naar de cijfers van Cristiano Ronaldo, die zijn sensationeel. Mensen als Neymar, ik denk dat hij dezelfde kwaliteiten heeft.”

“De verwachtingen zijn hoog, maar ik denk dat hij het in zich heeft en een wereldster kan worden. Wat mij betreft is hij de eerste keus in grote wedstrijden”, gaat Scholes verder. “Zeker in de grote wedstrijden. Je zag zondag (tegen Chelsea, red.) het verschil. Wat hij deed voor de snelheid van het team. Hij hield drie verdedigers bezig en N’Golo Kanté moest ook steeds terug. Door achter de verdediging op te duiken, maakt hij ruimte voor anderen.”