‘Dat ging vaak mis, maar Ajax laat zien dat het daarin groeiende is’

Ajax plaatste zich donderdagavond met veel pijn en moeite voor de halve finales van de Europa League en de Amsterdammers zijn zo de eerste Nederlandse club in jaren die zo ver zijn gekomen in een Europees toernooi. Ronald Koeman volgde de verrichtingen van zijn oude club op de voet en is onder de indruk van wat Ajax heeft laten zien tegen Schalke 04.

In zijn column in De Telegraaf noemt hij de kwartfinale wel een ‘zware bevalling’ omdat het verschil tussen wat Ajax in de Amsterdam ArenA en in Gelsenkirchen liet zien groot was: “Daar kun je een punt van maken, maar ik leg nu liever de nadruk op het karakter dat de ploeg heeft getoond. Ajax heeft laten zien dat het tot het gaatje wil gaan om zo'n halve finale te bereiken.”

Met die mentaliteit laat Ajax volgens de trainer van Everton zien waar het Nederlandse ploegen de afgelopen jaren nogal eens aan ontbrak: “Thuis kun je druk zetten, agressiviteit tonen en dominanter zijn. In de uitduels, zo heeft Ajax nu ook ervaren, moet je mentaal en fysiek de strijd aangaan. Exact de onderdelen waarop het Nederlandse voetbal de laatste jaren vaak tekortschoot. Ajax liet zien dat het daarin nu groeiende is.” Koeman is overigens niet helemaal gelukkig met de loting voor de halve finale, aangezien hij Olympique Lyon sterker inschat dan Celta de Vigo en Manchester United, de andere overgebleven deelnemers.