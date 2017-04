‘Of ik iemand bij Vitesse gebeld heb? Nee, dat zou ik niet willen’

Feyenoord neemt het zondag in de jacht op de landstitel op tegen Vitesse en dat wordt vooral voor Jan-Arie van der Heijden een bijzondere ontmoeting. De stopper stond in het verleden vier jaar onder contract in Arnhem en verdiende in het geel-zwart een transfer naar De Kuip. Hij rekent echter niet op hulp van zijn voormalige ploeggenoten.

“Of ik iemand daar gebeld heb? Nee, niemand. Andersom zou ik dat ook niet willen. Dat iemand vraagt of ik het rustig aan wil doen. Dat doe je namelijk toch niet als speler. Ik denk dat Vitesse het duel ziet als generale voor de bekerfinale”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Na de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse, staat in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax op het programma. Van der Heijden gelooft echter niet dat zondag bepalend zal zijn in de strijd om de titel: “Ik denk niet dat het doorslaggevend gaat worden. Belangrijk, maar niet meer dan dat. Ik denk dat we tijdens PSV-Ajax in de bus zitten. Dan moeten we zorgen dat we al drie punten op zak hebben.