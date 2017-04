Mogelijke meevaller voor Ajax: ster van Lyon twijfelgeval voor halve finale

Ajax neemt het in de halve finale van de Europa League op tegen Olympique Lyon en de eerste wedstrijd staat voor woensdag 3 mei op het programma. Alexandre Lacazette, de topscorer van les Gones, moet dat duel mogelijk aan zich voorbij laten gaan.

De 25-jarige Fransman raakte donderdagavond in het uitduel met Besiktas geblesseerd aan de hamstring en moest zich na 91 minuten laten vervangen door Rachid Ghezzal. Hij mist sowieso het duel van zondagavond met AS Monaco en of hij mee kan doen tegen Ajax, is dus nog onzeker.

“Lacazette heeft een spierblessure. We gaan er alles aan doen om er zeker van te zijn dat hij bij ons is in de halve finale”, aldus voorzitter Jean-Michel Aulas. “Hij heeft pijn in beide hamstrings. We wachten nog op de officiële diagnose, dus verder heb ik nog geen nieuws”, voegt trainer Bruno Génésio eraan toe.

