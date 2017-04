Bosz wordt geprezen: ‘Speelwijze helemaal in de geest van Johan Cruijff’

Ajax plaatste zich donderdagavond voor de halve finale van de Europa League en Jaap de Groot noemt dat ‘een bijzonder verjaardagscadeau’ voor Johan Cruijff, die komende dinsdag zeventig jaar zou zijn geworden. De columnist annex journalist schrijft in De Telegraaf dat de bijzondere prestatie van de Amsterdammers voor een groot deel toekomt aan trainer Peter Bosz.

“Binnen een jaar is de 53-jarige coach erin geslaagd om zijn spelers een speelwijze eigen te maken die helemaal in de geest van de legendarische Nummer 14 is”, aldus De Groot. Hij stelt vast dat Ajax zich niet alleen op voetbalgebied ontwikkeld heeft, maar ook op het gebied van mentaliteit. Hij prijst de weerbaarheid van de selectie, onder wie van Nick Viergever. De verdediger werd door velen niet goed genoeg bevonden, maar maakt dit seizoen een stabiele indruk en maakte donderdag de belangrijke 3-1.

“De voetballer die lange tijd niet serieus werd genomen dus als redder van de club”, schrijft De Groot. Niet alleen de spelersgroep, maar ook Bosz is er in de ogen van de verslaggever ‘sterker uitgekomen’: “Zowel intern als buiten de club moest hij regelmatig tegen de stroom in zijn werk doen. Want laten we wel wezen, nog altijd is binnen Ajax niet iedereen het eens met de aanpak van de hoofdcoach. Binnen dit politieke speelveld moet je dan heel sterk in je schoenen staan.”