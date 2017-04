‘PSV neemt een bod van veertien miljoen nu wel in overweging, denk ik’

Zenit Sint-Petersburg bracht in de winter een bod van circa veertien miljoen euro exclusief variabelen uit op Davy Pröpper, maar dat voorstel werd door PSV van tafel geveegd. De Eindhovenaren mikten op een bedrag van ten minste twintig miljoen en dat wilde Zenit niet betalen. De 25-jarige Pröpper heeft er geen problemen mee dat hij in het Philips Stadion is gebleven, zo vertelt hij aan de Volkskrant.

“Ik heb erover nagedacht, maar ik heb die keuze nooit hoeven maken. Er lag geen aanbod bij mij”, aldus Pröpper, die zelf dus nooit heeft onderhandeld met Zenit. “Het is een vreemde gedachte, het lag ook aan het moment. Als een club nu veertien miljoen voor me biedt, denk ik dat PSV het in overweging neemt. Maar er zijn geen afspraken over gemaakt.”

De viervoudig international van het Nederlands elftal heeft nog een contract tot de zomer van 2020, maar kan dus niet helemaal uitsluiten dat hij na dit seizoen alsnog transfereert. Het is ook een uitdaging om een minder tweede jaar te laten volgen door een goed seizoen. In de zomer zal ik opnieuw nadenken over mijn toekomst”, licht Pröpper toe.