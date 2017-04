Larsson nadert bijzonder record: ‘Hij is aan het worstelen met zichzelf’

Sam Larsson kroonde zich vrijdagavond tot de matchwinner, want de linksbuiten van sc Heerenveen maakte in de thuiswedstrijd tegen Willem II het enige doelpunt (1-0). Het was zijn 23e officiële treffer voor de Friezen en daarmee passeerde Larsson landgenoot Lasse Nilsson. Alleen Marcus Allbäck maakte er als Zweed meer voor Heerenveen dan Larsson: 25 stuks.

De tweevoudig international heeft dus nog drie treffers nodig om de meest scorende Zweed ooit van Heerenveen te worden. “Wauw, dat is een volgend doel. Het zou mooi zijn om hem van de troon te stoten”, reageerde hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

Larsson kreeg ook nog de complimenten van trainer Jurgen Streppel: “Hij is heel erg aan het worstelen met zichzelf. Hij wil dolgraag laten zien dat hij de beste is, dat is hij eigenlijk ook. Maar hij heeft het gewoon lastig. Hij vecht, hij durft fouten te maken en initiatief te nemen. Vandaar dat ik hem ook altijd laat staan.”