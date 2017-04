Kleedkamerfoto met Bosz massaal gedeeld: ‘Ik vroeg of ik erop mocht’

Ajax plaatste zich donderdagavond na een zinderende wedstrijd voor de halve finale van de Europa League (3-2) en dat werd na afloop gevierd in de kleedkamer. Een deel van de spelersgroep ging met elkaar op de foto en ook trainer Peter Bosz was te zien op het kiekje dat zich in een ramp tempo door heel Nederland verspreidde.

Bosz stond met een brede glimlach en gebalde vuisten op de foto. “Ik wist niet de juiste woorden te vinden om de jongens te bedanken, dus heb ik maar gevraagd of ik met ze op de foto mocht”, reageert de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf. Ajax leek na een 3-0 achterstand te worden uitgeschakeld, maar herpakte zich en schakelde Schalke 04 uit.

Ook Bosz gaf nog maar weinig voor de kansen van zijn spelers en na afloop was de opluchting dus dubbel zo groot. Hij wist niet hoe hij zijn spelers moest bedanken: “Ik dacht: ik kan hier nu een heel interessant verhaal gaan staan houden, maar dat lukte me niet.” Ajax neemt het zondag overigens op tegen nummer drie PSV.