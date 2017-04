Dost krijgt complimenten van legende: ‘Zo’n speler zien we hier niet snel’

Sporting Portugal zal dit seizoen geen kampioen worden van Portugal, maar dat ligt niet aan Bas Dost. De 27-jarige aanvaller maakte in 26 competitiewedstrijden immers 28 doelpunten en staat in totaal op 30 treffers in 36 duels voor os Leões. Luís Figo is onder de indruk van de prestaties van de Nederlander.

“Ik volg Sporting altijd en overal, die ploeg zit in mijn hart. Bas Dost doet het heel het seizoen al heel goed. En het is vooral knap, omdat hij een speler is, die we niet snel in Portugal zien. Een echte goalgetter”, aldus de 44-jarige oud-rechtsbuiten, die zelf nog 169 duels voor Sporting speelde, in een interview met De Telegraaf.

Dost, twaalfvoudig international van het Nederlands elftal, neemt het zaterdagavond met Sporting op tegen stadsgenoot Benfica. De formatie van trainer Jorge Jesus staat na 29 speelronden met 63 punten op derde plaats in de Liga NOS en de achterstand op FC Porto en Benfica bedraagt respectievelijk vijf en acht punten.