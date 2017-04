Klaassen denkt na over transfer: ‘Ik sta er misschien voor open’

Davy Klaassen sluit niet uit dat hij aan zijn laatste maanden bezig is bij Ajax. De middenvelder annex aanvoerder ligt nog tot de zomer van 2019 vast bij Amsterdam, maar realiseert zich in het Algemeen Dagblad dat dat niet alles zegt.

“Ik sta er deze zomer misschien wel voor open, ja. Maar ik kan niet zeggen: ik blijf of ik ga. Daar moet ik echt nog rustig en goed over nadenken”, aldus de 24-jarige Klaassen, die de afgelopen maanden in verband is gebracht met clubs als Everton, Southampton, Newcastle United, Eintracht Frankfurt, Schalke 04 Napoli, Lazio, Villarreal en Barcelona.

Klaassen was dit seizoen betrokken bij 22 Eredivisiegoals- en assists (13 treffers, 9 assists) en dat is een persoonlijk record. Bovendien kan hij de eerste Nederlandse Ajacied sinds Andy van der Meijde in 2002/03 worden die in één seizoen de dubbele cijfers haalt als het gaat om treffers en assists in de Eredivisie.