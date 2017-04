Man United pakt door met bod van zeventig miljoen

Een delegatie van Internazionale was donderdagavond aanwezig bij het duel tussen Manchester United en Anderlecht. Het is al de vijfde keer dit seizoen dat Youri Tielemans door de Serie A-club wordt bekeken. (Corriere dello Sport)

Red Bull is van plan om ook zijn vleugels uit te slaan in de Serie A. Het energiedrankconcern heeft geïnformeerd hoe Genoa aankijkt tegenover een overname. (La Repubblica)

Lorenzo Pellegrini heeft zich in de kijker van een flink aantal clubs gespeeld. Zijn zaakwaarnemer denkt niet dat AS Roma de middenvelder terugkoopt van Sassuolo, maar heeft verder over belangstelling niet te klagen. (Rete Sport)