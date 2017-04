‘Ik zou geen ‘nee’ zeggen als sc Heerenveen komt, het is een mooie club’

Kostas Lamprou keepte vrijdagavond een van zijn laatste wedstrijden voor Willem II. De doelman hield zijn doel in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen niet schoon (1-0), maar speelde misschien wel tegen zijn toekomstige werkgever.

De 25-jarige Lamprou wordt al maanden in verband gebracht met de Friezen en zou ook wel openstaan voor een transfer naar het Abe Lenstra Stadion. “Ik zou geen ‘nee’ zeggen als Heerenveen komt, maar zover is het niet. Er is nog geen duidelijkheid, het is afwachten”, zei hij voor de camera van FOX Sports.

Mocht Heerenveen hem een aanbieding voorleggen, dan zou Lamprou niet veel bedenktijd nodig hebben: “Of ik dan ja zeg? Ja, wat denk je? Het is een hartstikke mooie club. Als ik daar de kans kan krijgen, vind ik het prima. Maar ik sta voor meer dingen open.” Lamprou is overigens is de eerste Willem II-doelman met minimaal tien clean sheets in een Eredivisie-seizoen sinds Jimmy van Fessem in 1998/99.