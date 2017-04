AZ verrast met vastleggen van negentienjarige amateursensatie

Voor Matthijs Hardijk lonkt alsnog een doorbraak in het profvoetbal. De negentienjarige vleugelaanvaller zal aan het einde van dit seizoen de amateurs van Harkemase Boys verruilen voor AZ, zo maakt de derdedivisionist vrijdag bekend via de officiële kanalen.

Hardijk is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Groningen, maar zette afgelopen zomer een stap terug. In 28 competitiewedstrijden voor Harkemase Boys dit seizoen was de buitenspeler goed voor zes doelpunten en vijf assists en dat is nu ook de scouts van AZ niet ontgaan.

"Het is een leerzaam jaar voor mij geweest. De trainer heeft me veel vertrouwen gegeven en ik ben blij dat ik dat heb kunnen uitbetalen", aldus Hardijk. "Ik wil iedereen bedanken voor het mooie jaar en ik beveel Harkemase Boys zeker aan voor jonge, ambitieuze spelers!"