Kraay jr. kraakt Larsson: ‘Zijn medespelers willen dat hij weggaat’

Sam Larsson is dit seizoen de absolute smaakmaker van sc Heerenveen, maar de Zweedse vleugelspeler zou weinig geliefd zijn onder zijn teamgenoten. Dat is de stellige overtuiging van Hans Kraay jr., die meent gesproken te hebben met enkele spelers van de Friese club.

"Ik zeg het eerlijk, ik flap het er maar uit. Ik heb spelers gesproken, die blij zouden zijn als hij weggaat. Ze vinden het absoluut geen leuke jongen", zei de televisiepersoonlijkheid vrijdag bij FOX Sports. "Als iedereen wit brood met ei eet, dan wil hij bruin brood met een kroket. Als iedereen bruin brood met een kroket eet, dan wil hij wit brood met ei. Ze liggen te zeiken op Larsson, maar hij kan heel goed voetballen."

Larson hielp Heerenveen vrijdag met een doelpunt voorbij Willem II (1-0). Volgens Kraay jr. zou hij niet misstaan op een hoger podium. "Hij kan naar Ajax, Feyenoord of PSV. Ik zou, als Marcel Brands (technisch manager PSV, red.), een goed gesprek met Larsson houden. Ik zou vertellen dat Phillip Cocu de baas is, als hij de trainer blijft. 'Wij bepalen welke kleur brood je eet en wij bepalen wanneer je wel of niet meeverdedigt. En anders donder je maar op.' Zo moet hij aangepakt worden. Zijn medespelers vinden het geen frisse jongen."