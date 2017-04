VVV kroont zich tot kampioen; SC Cambuur pakt periodetitel

VVV-Venlo was al zeker van promotie naar de Eredivisie en heeft zich nu ook tot kampioen van de Jupiler League gekroond. Het team van Maurice Steijn had vrijdagavond nog een punt nodig en remiseerde met 0-0 tegen FC Eindhoven. SC Cambuur haalde uit tegen RKC Waalwijk en pakte zodoende de periodetitel.

FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-0

VVV sleepte voor de derde keer in de historie de titel op het tweede niveau van Nederland in de wacht, maar kon dat feest niet opluisteren met een overwinning in het Jan Louwers Stadion. De bezoekers speelden geen sprankelende wedstrijd en aan de andere kant stond doelman Delano van Crooij een aantal keer goed op de letten. Na een uur kwam VVV met een man meer op het veld te staan door een rode kaart voor Dario van den Buijs. In de slotfase kreeg Ralf Seuntjens nog een uitstekende kans om het duel te beslissen, maar de spits schoot hard tegen de linkerpaal.

Jong Ajax - Helmond Sport 2-0

Abdelhak Nouri was de man van de wedstrijd aan de kant van de Amsterdammers, want de middenvelder scoorde en gaf een assist. Hij opende de score, na een uitstekende actie van Noussair Mazaroui, met een strafschop en stelde Pelle Clement later met een uitstekende steekpass in staat om het duel te beslissen. Ajax bleef ook in de tweede helft de bovenliggende partij en Helmond kwam nauwelijks tot serieuze kansen. De gasten raakten in de slotfase nog wel de lat, maar daar bleef het ook bij.

SC Cambuur viert het behalen van de periodetitel.

SC Cambuur - RKC Waalwijk 5-0

Cambuur begon furieus aan het treffen in de wetenschap dat het zich bij een overwinning kon verzekeren van de winst in de vierde periode en had de schaapjes al binnen het half uur op het droge. Eerst profiteerde Sander van der Streek van geklungel in de defensie van RKC, waarna Tarik Tissoudali het elftal van Arne Slot met twee doelpunten vrijwel onmiddellijk in veilige haven bracht. Cambuur was op oorlogspad en liep door treffers van Stefano Lilipaly en Erik Bakker nog in de eerste helft uit naar een 5-0 voorsprong. RKC kwam er uiteindelijk genadig vanaf, doordat de thuisploeg in de tweede helft de voet van het gaspedaal afhaalde.

Almere City FC - De Graafschap 1-2

De Graafschap begon vol goede moed aan de ontmoeting met Almere, maar zag de periodetitel al vrij snel uit het zicht verdwijnen door de ontwikkelingen in Leeuwaarden. Yener Arica was op slag van rust dicht bij de openingstreffer namens de thuisploeg, maar zijn schot trof de lat. De Graafschap stelde daar behoudens een afgekeurde goal van Anthony van den Hurk weinig tegenover in het eerste bedrijf en kwam twintig minuten voor tijd uiteindelijk op achterstand. Na goed voorbereidend werk van Sherjill MacDonald gaf Kees van Buuren doelman Filip Bednarek het nakijken met een fraaie stift. De Graafschap kwam een kwartier voor tijd langszij via invaller Daryl van Mieghem. Hij profiteerde van gestuntel van doelman Chiel Kramer, die eerder deze week ook al blunderde tegen RKC Waalwijk. De Superboeren zochten daarna nadrukkelijk naar de overwinning en hielden door een laat doelpunt van Van den Hurk alsnog drie punten over aan de krachtmeting.

Albert Gudmundsson in duel met Ricardo Ippel.

MVV Maastricht - Jong PSV 2-2

In een gelijk opgaande eerste helft maakte Patrick N'Koyi uiteindelijk het verschil. De Congolees verschalkte doelman Yanick van Osch vier minuten voor de thee na goed voorbereidend werk van Joeri Schroyen. De beloften van PSV kwamen na de onderbreking aanvankelijk sterker uit de kleedkamer. Suently Alberto nivelleerde de score na een klein uur spelen, maar Alessandro Ciranni herstelde de verhoudingen niet veel later alweer met een mooie vrije trap. PSV leek af te stevenen op een nederlaag, maar hield door een late treffer van Albert Gudmundsson toch nog een punt over aan de ontmoeting.

FC Oss - FC Volendam 2-2

Volendam is door zijn hoge klassering al een tijdje verzekerd van deelname aan de nacompetitie, maar de laatste weken worden De Wijdbroeken geteisterd door een heuse vormcrisis. Coach Robert Molenaar zag zijn manschappen ook in Oss een povere indruk maken. Competitietopscorer Tom Boere ging in de slotminuut van de eerste helft aan de wandel met het leder en had uiteindelijk oog voor ploeggenoot Dean van der Sluys: 1-0. In het tweede bedrijf kwam Volendam langszij via aanvoerder Kees Kwakman, waarna Richard van der Venne Oss in de slotfase toch nog de zege leek te bezorgen met een kopbal. Een doelpunt van Jack Tuijp in blessure bepaalde echter toch nog anders.

Giovanni Korte kon NAC niet aan een zege helpen tegen Emmen.

FC Emmen - NAC Breda 0-0

Dennis Telgenkamp verkeert de laatste weken in topvorm en de doelman van Emmen bleek ook voor NAC een sta-in-de-weg. Hij redde in de eerste helft op pogingen van onder anderen Cyriel Dessers en Shane O'Neill en hield de thuisploeg zo op de been. Namens Emmen was invaller Issa Kallon na rust dicht bij een doelpunt, maar hij stuitte op Jorn Brondeel. Doordat ook Manchester City-huurling Manu García een uitgelezen mogelijkheid om zeep hielp, eindigde het duel uiteindelijk zonder goals.

Achilles '29 - FC Dordrecht 2-2

Hekkensluiter Achilles had in eigen huis een uitgelezen mogelijkheid om naast Dordrecht te komen op de ranglijst. De Groesbekers kenden een voortvarende start en kwamen na ruim een half uur spelen op voorsprong via Niek Versteegen. Freek Thoone had vlak daarvoor een strafschop gemist namens de thuisploeg. Joey Godee bracht de stand vervolgens nog in de eerste helft in evenwicht, maar door een doelpunt van Jop van Steen leek Achilles het gat op de ranglijst toch nog te dichten. Een late treffer van Erol Alkan bracht uiteindelijk toch redding voor Dordrecht.