Larsson straft fout af en schiet sc Heerenveen naar drie punten

In de eerste tien minuten deed Willem II wel poginkjes via Pele van Anholt en Thom Haye, maar doelman Erwin Mulder hoefde zich geen zorgen te maken. De eerste serieuze kans van Heerenveen diende zich na 25 minuten aan toen Larsson een voorzet van Stefano Marzo niet wist te verzilveren. Hierna nam Heerenveen via Larsson alsnog afstand van Willem II en via diezelfde linksbuiten had het na 24 minuten 2-0 kunnen worden, maar rdit keer werd zijn inzet ternauwernood van de lijn gehaald door Lachman.

Willem II hoopte in de tweede helft de derde nederlaag in de laatste acht competitiewedstrijden tegen Heerenveen alsnog te voorkomen, maar kwam dus bedrogen uit. De gastheer behield na de verplichte onderbreking het initiatief en Willem II kwam nou niet bepaald gretig en aanvallend uit de startblokken. Na zes minuten kon de eerste echte mogelijkheid van het tweede bedrijf worden genoteerd: Reza Ghoochannejhad kreeg de bal mee van Larsson en ging de sprint aan met Kostas Lamprou, maar de doelman was net wat eerder bij de bal en kon daardoor ingrijpen.

De Tricolores kwamen zelf maar niet beter in de wedstrijd en daarom greep Erwin van de Looi in: hij haalde Erik Falkenburg en Haye naar de kant ten faveure van Fran Sol en Elmo Lieftink. Sol kreeg direct een goede kans, maar mikte naast en een minuut of vijf later deed ook Obbi Oulare een poging, maar ook de Belg schoot de bal aan de voor hem verkeerde kant van het doel. Het Heerenveen van trainer Jurgen Streppel leek de grip op het duel langzaamaan te verliezen, maar sleepte de minimale marge wel over de streep in het eigen Abe Lenstra Stadoin en won zodoende met 1-0.