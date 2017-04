Ex-Feyenoorder spreekt voorkeur uit: ‘Het liefst blijf ik hier’

Jean-Paul Boëtius brak op jonge leeftijd door bij Feyenoord en werd in de zomer van 2015 weggekocht door FC Basel. In Zwitserland wist hij niet aan de hoge verwachtingen te voldoen, maar de 23-jarige vleugelspeler lijkt zijn belofte nu op huurbasis bij Racing Genk alsnog in te lossen. Boëtius is een vaste waarde onder landgenoot Albert Stuivenberg en zegt open te staan voor een langer verblijf in België.

"Er is een optie die nog niet gelicht is. Ze hebben tot het einde van het seizoen. Dat heeft de technisch directeur (Dimitri De Condé, red.) duidelijk gemaakt aan de pers", zegt de jeugdinternational in gesprek met FOX Sports. "Ik moet geduldig blijven en me de laatste wedstrijden van m'n beste kant laten zien. Ik zit hier goed in m'n vel. De optie zit in het contract. Als ik het er niet mee eens was, had ik hem er niet in laten zetten."

Boëtius deed onlangs in het Europa League-duel met Celta de Vigo nog van zich spreken met een doelpunt. "Het is gebleken dat ik de juiste keuze heb gemaakt door hier heen te komen. Het liefst blijf ik hier, maar anders kan ik hopelijk met opgeheven hoofd vertrekken", besluit de voormalig Feyenoorder.