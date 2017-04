Zoet droomt van tweede plaats: ‘Ajax gaat het duel met Schalke wel voelen’

PSV hoopt zondagmiddag te profiteren van de slijtageslag die Ajax donderdagavond leverde in de Europa League tegen Schalke 04. Doelman Jeroen Zoet verwacht dat de Amsterdammers een hoge prijs zullen moeten betalen voor de gedane inspanningen in Gelsenkirchen.

"Dat denk ik wel, maar het gaat er ook om wat er in je hoofd speelt. Wij moeten er vanaf het begin opklappen. Ik denk dat Ajax het nog wel gaat voelen zondag", zegt Zoet in aanloop naar het duel met de hoofdstedelingen tegen PSV TV. Ajax wist zich donderdag pas na verlenging te ontdoen van Schalke. "Goed voor het Nederlandse voetbal, voor de punten. Ook voor ons, voor komende zondag", aldus de sluitpost.

"Ajax gaat er vol voor, maar wij hebben iets goed te maken", vervolgt Zoet, refererend naar het puntverlies van PSV op bezoek bij ADO Den Haag (1-1) vorige week. "We hebben nog geen topper gewonnen, iedereen beseft dat. Zondag moeten we bewijzen we dat wel kunnen. Of ik nog in de tweede plaats geloof? Dan moeten we winnen, laten we daar eerst maar mee bezig zijn. Het is ver weg, maar wonderen bestaan." De achterstand van PSV op runner-up Ajax bedraagt met nog drie wedstrijden op het programma zes punten.