‘Als ik het shirt van Liverpool weer moet dragen, dan doe ik dat graag’

Mamadou Sakho maakte in de winterse transferperiode de overstap van Liverpool naar Crystal Palace en the Eagles betaalden een huursom van tweënhalf miljoen euro. De 27-jarige centrale verdediger speelde zeven wedstrijden voor Crystal Palace en heeft het er uitstekend naar zijn zin.

In vier van de zeven duels waarin Sakho in actie kwam, hield Crystal Palace de nul en mede daardoor staat de club na 32 speelronden boven de rode streep. “Ik speel weer. Ik speel weer voor veel publiek, voor fans die mijn speelstijl waarderen.” Sakho vertelt in een interview met the Guardian dat hij in de maanden waarin hij bij Liverpool niet speelde, niet heeft stilgezeten. “Ik ben altijd blijven trainen en hard blijven werken. Ik ben trots op de energie die ik erin heb gestoken en dat begint zich nu uit te betalen.”

Over zijn toekomst kan Sakho, die nog tot de zomer van 2020 onder contract staat bij Liverpool, niet veel kwijt: “Het is bijna egoïstisch om in onze huidige situatie over mijn persoonlijke toekomst te praten. Het is er het moment niet voor. Op dit moment is het mijn enige missie om Crystal Palace te helpen. Het team is het belangrijkste, niet mijn toekomst of mijn contract. We zullen wel zien wat er gebeurt.”

“Het gaat erom dat Crystal Palace zich handhaaft en we zijn er nog niet. Als ik het Liverpool-shirt weer moet dragen, dan doe ik dat graag. Ik heb er nog een driejarig contract. Maar als ik bij Palace moet blijven, dan zou ik dat ook met alle plezier doen. Ik ben hier gelukkig, voel mij goed. Ik ben echter ook iemand die ambitieus is, dus ik laat het aan mijn zaakwaarnemer en dan zullen we in de zomer wel zien.” Sakho neemt het komende zondag met Crystal Palace op tegen Liverpool, op Anfield.