Langeler countert: ‘Behalve dan bij de KNVB, daar is alles heel slecht’

Het Nederlands elftal ontbrak afgelopen zomer op het EK in Frankrijk en dreigt ook het WK van 2018 aan zich voorbij te moeten laten gaan, nu kwalificatie voor dat toernooi een schier onmogelijke opgave lijkt te zijn geworden. Dat voedt het cynisme onder critici, maar volgens Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje en tevens hoofd jeugdopleidingen bij PSV, is dat niet gerechtvaardigd.

"Onze o zo gewaardeerde voetbaldeskundigen rollen nu over elkaar om te roepen dat zij dit al lang hadden zien aankomen en dat het nog niet zo slecht is allemaal (behalve dan bij de KNVB, daar is alles echt heel slecht…), totdat het Nederlands elftal weer een paar keer wint en ook dit al lang voorspeld was… Ik ben hier wel scherp op, met name omdat er allang signalen zijn dat het niet zo slecht is, maar deze signalen blijkbaar niet interessant genoeg zijn om genoemd te worden", stelt Langeler op de officiële website van PSV.

De ex-trainer van onder andere PEC Zwolle meent bovendien dat men in het buitenland met bewondering kijkt naar de talenten die Nederland voortbrengt. "Bij de bond en bij PSV worden we overspoeld met aanvragen van buitenlandse clubs en bonden, die willen zien hoe het komt dat we nu weer zoveel goede jonge spelers hebben", aldus Langeler.