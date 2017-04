‘Hij zit in een groepsapp met Feyenoorders, dit kun je hem niet aandoen’

Feyenoord kan zich op de voorlaatste speeldag op bezoek bij Excelsior mogelijk verzekeren van het kampioenschap. Voor Warner Hahn zou dat een bijzondere aangelegenheid zijn, daar de doelman dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan Excelsior. Volgens Mikos Gouka zou Hahn er goed aan doen een eventuele kampioenswedstrijd aan zich voorbij te laten gaan.

"Hij zit in de groepsapp van de spelers die zich voorbereiden op een kampioensduel", legt de verslaggever van het Algemeen Dagblad uit in gesprek met RTV Rijnmond. "Ze kunnen wel zeggen dat hij er uit is, maar dat is niet zo. Je kunt het hem niet aandoen om tegen Feyenoord te keepen. Volgend jaar stapt hij die kleedkamer weer in en kan hij een redding hebben gemaakt die 16 miljoen heeft gekost. Hij kan toch niet de beslissende bal in de slotfase uit de hoek tikken?"

Feyenoord zal de landstitel alleen tegen Excelsior reeds kunnen veiligstellen bij een nederlaag van runner-up Ajax dit weekeinde. De Amsterdammers spelen de uitwedstrijd tegen PSV, terwijl Feyenoord zelf op bezoek gaat bij Vitesse. "Feyenoord heeft daar een van zijn weinige wedstrijden verloren en heeft het in uitduels al veel lastiger dan thuis", uit voormalig spits Geert den Ouden zijn zorgen tegenover hetzelfde medium. Feyenoord vond dit seizoen in het KNVB-bekertoernooi zijn Waterloo tegen Vitesse, dat in eigen huis met 2-0 won.