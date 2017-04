Juventus betaalt 9,5 miljoen euro en legt Uruguayaans talent vast

Juventus heeft zich versterkt met Rodrigo Bentancur Colmán, zo maakt de club uit Turijn bekend. De negentienjarige middenvelder is voor 9,5 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2022.

Juventus communiceert dat de transfersom door variabelen nog verder kan oplopen en dat Boca Juniors een doorverkooppercentage van vijftig procent heeft afgedwongen. De club uit Turijn smeert de som van 9,5 miljoen overigens over twee jaar uit. Als een verrassing kwam de transfer al niet meer, want Boca-voorzitter Daniel Angelici verklapte in november al dat Juventus de optie tot koop zou lichten.

“De komende paar dagen zal ik in Milaan zijn om met Juventus te praten”, zei Angelici toen tegen Closs Continental. “Ik moet met ze gaan praten omdat ze een optie hebben om Bentancur te kopen en die willen ze nu in werking stellen. We hebben een uitstekende relatie, dus die overeenkomst komt er wel. Maar de jongen zal tot het einde van het seizoen bij ons blijven.”

Bentancur komt uit de jeugd van Boca en debuteerde in april 2015 in het eerste elftal. Juventus is met de deal een aantal topclubs, waaronder Real Madrid, Manchester United en AC Milan, te slim af. Bentancur, international van Uruguay Onder-20, had bij Boca nog een contract tot januari 2019 en speelde in totaal 46 wedstrijden voor de Argentijnen.