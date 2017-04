Klaassen: ‘Zij zijn sterker, maar dat zeiden ze over Schalke 04 ook’

Ajax werd vrijdagmiddag bij de loting voor de halve finales van de Europa League gekoppeld aan Olympique Lyon. Aanvoerder Davy Klaassen erkent de kwaliteiten van de Franse topclub, maar acht de Amsterdammers zeker niet kansloos.

"Als je het zo op papier zet, zou je zeggen dat zij wat sterker zijn, maar dat zeiden de mensen vooraf over Schalke ook", reageert Klaassen op de officiële website van Ajax op de loting. "Ze hebben in Frankrijk wel een aantal echte topteams. Maar we zitten in de halve finale van de Europa League. Nu is iedere tegenstander lastig."

Lyon schaarde zich donderdagavond ten koste van Besiktas bij de laatste vier van het Europa League-toernooi. Les Gones wisten zich pas na strafschoppen te ontdoen van de Turken. "Ik zat gisteren na de wedstrijd een hele tijd bij de dopingcontrole en heb toen alle samenvattingen gezien", vervolgt de middenvelder. "Het was een heel open wedstrijd tegen Besiktas en volgens mij was het niet helemaal terecht dat ze doorgingen."

Lyon maakte eerder dit seizoen grote indruk tegen AZ, dat over twee duels met liefst 11-2 klop kreeg. "Ik heb dat wel meegekregen, maar heb de wedstrijden niet gezien", aldus Klaassen, die weet wat het devies is voor Ajax. "Thuis een goede uitslag neerzetten en dan die kant op. Dit is al bijzonder, maar de finale halen zou wel heel uniek zijn."