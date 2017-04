Barça-middenvelder gaat voor 30 miljoen naar Londen

AC Milan houdt er rekening mee dat de jacht op Pierre-Emerick Aubameyang wellicht niet succesvol zal zijn. Edin Dzeko is het plan B van de Noord-Italianen, al vraagt AS Roma een bedrag van achttien miljoen euro. (Sky Italia)

Gabriel Barbosa speelt komend seizoen waarschijnlijk voor een andere club in Europa, zo stelt zaakwaarnemer Wagner Ribeiro. De aankoop van 29,5 miljoen euro komt dit seizoen amper aan spelen toe. (Corriere dello Sport)