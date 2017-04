‘Ajax is natuurlijk een grote naam en beschikt ook nu over sterk team’

Olympique Lyon rekende donderdagavond pas na strafschoppen af met Besiktas en zat vrijdagmiddag vervolgens gespannen te kijken welke club er als tegenstander in de halve finale van de Europea League uit de koker kwam. Trainer Bruno Génésio was niet ontevreden met Ajax als opponent, al komt dat niet per se door de kwaliteiten van de Amsterdammers.

“Het is een heel groot voordeel om de tweede wedstrijd in eigen huis te kunnen spelen. Ik reken op een interessant tweeluik, dat redelijk in balans zal zijn. Ajax heeft natuurlijk een grote naam in Europa en beschikt ook nu weer over een sterk team met goede aanvallers”, analyseerde de coach van les Gones, die in eerder stadium veel te sterk waren voor AZ, vrijdagmiddag tijdens een perspraatje.

Génésio, die overeenkomsten ziet tussen zijn eigen team en Ajax, mikt nu op de eindstrijd in Stockholm: “Het is een team dat risico’s durft te nemen. Nu we zover zijn gekomen, willen we ook die finale halen. Het is lastig om aan het begin van een seizoen zo’n doelstelling uit te spreken, maar nu zijn we er wel heel erg dichtbij.”