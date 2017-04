‘De druk van het kampioen worden is meer voelbaar dan 18 jaar geleden’

Patrick Paauwe was jarenlang een belangrijke schakel in het elftal van Feyenoord. Hij was erbij toen de Rotterdammers voor het laatst kampioen werden in het seizoen 1998/99. De oud-voetballer merkt dat de druk op de ploeg van Feyenoord op dit moment groter is dan in zijn kampioensjaar.

Met nog drie wedstrijden te gaan voelt Feyenoord de hete adem van concurrent Ajax in de nek en kan het zich geen misstap veroorloven. “De druk van het kampioen moeten worden zal nu nog veel meer voelbaar zijn dan achttien jaar geleden”, zegt Paauwe in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als speler moet je onverstoorbaar blijven. Dat lijkt misschien gemakkelijk, maar is niet voor iedereen weggelegd. Feyenoord heeft geen slecht programma de komende weken en bewees allang dat het af kan rekenen met de ploegen die nu nog de tegenstander zijn. Zo simpel is het.”

Paauwe hoopt dat Ajax zondag punten laat liggen op bezoek bij PSV. Wanneer dat gebeurt en de Rotterdammers zelf winnen van Vitesse, kan Feyenoord de titel bijna niet meer ontgaan. “Ik heb acht jaar bij Feyenoord gespeeld en de laatste titel meegemaakt. We hadden pas een reünie met het kampioensteam van 1999 en dan besef je weer wat zoiets allemaal losmaakt. Het zou fantastisch zijn als het weer een keer lukt.”