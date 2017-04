‘Ajax-huurling wekt interesse uit binnen- en buitenland’

Queensy Menig speelt dit seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle en de kans lijkt groot dat de aanvaller aan zijn laatste weken voor de Blauwvingers bezig is. De Ajax-huurling, die met acht doelpunten clubtopscorer van de Zwollenaren is, heeft zich namelijk in de kijker gespeeld bij een flink aantal clubs.

Dat weet Voetbal International tenminste te melden. Een ‘Nederlandse subtopper’ zou al concreet zijn voor Menig, die bij Ajax nog tot 2019 onder contract staat. Verder staat hij op het lijstje van een aantal clubs uit het buitenland, al is niet duidelijk om welke competities het zou gaan.

Menig zelf is voor nu vooral bezig met de resterende wedstrijden van het seizoen: “Op dit moment wil ik me vol focussen op de laatste drie wedstrijden met PEC Zwolle. Daarna zal ik een beslissing maken over mijn toekomst.”