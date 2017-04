UEFA verleent medewerking en verplaatst Ajax-Olympique Lyon

De eerste halve finale van de Europa League tussen Ajax en Olympique Lyon wordt gespeeld op woensdag 3 mei. Het duel stond in eerste instantie op donderdag 4 mei op het programma, maar burgemeester Eberhard van der Laan wil niet dat er op die datum gespeeld wordt in verband met de dodenherdenking. De UEFA heeft vrijdag laten weten dat het duel een dag eerder wordt gespeeld.

Het duel wordt niet op de gebruikelijke tijd van 21.05 uur afgewerkt, maar om 18.45 uur. Later op de avond staat ook de halve finale in de Champions League tussen AS Monaco en Juventus op het programma.

De return in Lyon wordt gespeeld op donderdag 11 mei. De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Manchester United en Celta de Vigo. De finale vindt plaats op woensdag 24 mei in Stockholm.