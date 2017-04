Uitblinker stelt Feyenoord gerust: ‘Speel volgend seizoen ook in De Kuip’

Nicolai Jörgensen geldt in zijn eerste seizoen in de Eredivisie als een van de uitblinkers bij het op titelkoers liggende Feyenoord en de Deen heeft zich door zijn goede spel en doelpunten naar verluidt al in de kijker gespeeld bij een aantal buitenlandse clubs. De Rotterdammers lijken echter niet te hoeven vrezen voor een snel vertrek van de uitblinker.

“Ik voel me heerlijk in Rotterdam. Of ik honderd procent kan garanderen dat ik volgend seizoen nog in De Kuip speel? Ja, dat kan ik”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord is momenteel volop verwikkeld in de strijd om de titel met Ajax, maar Jörgensen volgt de concurrentie niet op de voet: “Ik heb niets gezien. Zij verspelen vast geen punten meer, wij zullen het gewoon zelf moeten doen.”

Voor Feyenoord wacht zondag een duel met Vitesse, dat wellicht met zijn hoofd al bij de KNVB Bekerfinale zit. Jan-Arie van der Heijden verwacht echter niet dat het een eenvoudige wedstrijd gaat worden tegen zijn voormalige werkgever: “Op papier is dit nog onze meest lastige opdracht, Vitesse staat van al onze resterende tegenstanders het hoogst op de ranglijst. De bekerfinale volgende week is voor Vitesse enorm belangrijk, maar daar zullen ze echt pas na Feyenoord mee bezig zijn. Ze zullen er vol in gaan.”